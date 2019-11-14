Симферополь, , 07:37 — REGNUM Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники. Об этом 14 ноября сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Liza Alert Крым».

К поискам уже утром будут подключены два квадрокоптера, которые привезли добровольцы из Краснодарского края.

Напомним, с 12 ноября не удаётся найти девочку 2013 года рождения, ушедшую из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении. «Рост — 100−110 см, худощавое телосложение, была одета в розовую болоньевую куртку и розовые ботинки», — сообщают приметы девочки в МВД.

В ночь с 13 на 14 ноября в поиске, помимо сотрудников правоохранительных органов, были задействованы также около 140 добровольцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по факту пропажи девочки 2013 года рождения в Раздольненском районе Крыма правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

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