Абакан, , 07:33 — REGNUM Тестирование школьников на наркотики — само по себе явление положительное, однако возникает ряд вопросов, подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM хакасский журналист Андрей Березин.

«В условиях, когда государство не может справиться с незаконным оборотом наркотиков, меры профилактики вполне приемлемы. Тестирование на наркотики я отношу к мерам именно профилактическим, поскольку основной эффект от них — это отказ от потребления из опасения попасться при тестировании. Проводить профилактику и контроль проще всего в организованных группах населения, таких как военнослужащие, полиция, госслужащие, работники крупных предприятий. Эффективнее всего — среди молодёжи и подростков, потому что подростки и молодёжь представляют максимальную группу риска в силу возрастных особенностей поведения и вследствие того, что пропаганда наркотиков наиболее интенсивна именно среди них. Таким образом, тестирование школьников — само по себе явление положительное. Но возникает ряд вопросов по выявленным случаям приёма наркотиков», — отметил Андрей Березин.

По его словам, представляет интерес, каким образом в итоге эта информация будет использоваться, как она отразится на судьбе школьника или подростка, «быть может, случайно или разово попробовавшего наркотик, что для подростков весьма характерно».

«Если такая информация попадёт в руки школьных педагогов или станет достоянием общественности, тогда дальнейшая жизнь ребёнка превратится в натуральный ад, в принципе такой школьник или студент может лишиться возможности дальнейшей карьеры, приличной работы и положения в обществе. Даже если информация условно конфиденциальна и предназначена только для родителей, она легко может быть обнародована через утечки, инсайд и похищение. Я опросил по этому поводу школьников 7−11 классов. Мнение подростков однозначно: тестирование необходимо или, по крайней мере, полезно. Такая позиция школьников оказалась для меня неожиданной. Также однозначно подростки высказали опасения за судьбу того, кто попадётся с положительным тестом. Жизнь ему, по мнению учащихся, навсегда испортят учителя, психологи, инспекторы по делам несовершеннолетних и прочие представители причастных органов», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Рязани начали тестировать школьников на наркотики. Первыми к программе присоединились учащиеся местной школы № 22. До начала тестирования их родители дали письменное согласие на проведение анализа.

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