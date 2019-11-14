Новосибирск, , 07:11 — REGNUM Новосибирские дольщики намерены выйти на бессрочную голодовку. На такой шаг, по словам самих пострадавших участников долевого строительства, их подталкивает бездействие властей.

Бессрочная голодовка начнётся 22 ноября в Нарымском сквере Новосибирска, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на самих обманутых дольщиков. Без обещанного жилья до сих пор остаются около сотни новосибирских семей.

«Вопросы не решились и не решаются. В связи с этим «Лига обманутых дольщиков» приняла решение начать общегородскую голодовку, в которой примут участие люди, купившие жильё по адресам улица Тульская 80−82, Связистов 13, на объекте «Три богатыря» и так далее», — рассказала изданию Татьяна Тужина.

Напомним, что 11 ноября обманутые дольщики жилкомплекса «Новомарусино» уже выходили на голодовку к стенам областного правительства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на достройку «проблемных домов» Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области в ближайшие четыре года получит более 3 млрд рублей.

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