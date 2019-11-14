Бердск, Новосибирская область, , 06:57 — REGNUM В Бердске только в январе 2019 года уволились и встали на учет в качестве безработных 27 людей предпенсионного возраста. В городском центре занятости на учёте стоят 642 безработных, из них 146 — предпенсионеры. Хотя до 2018 года процент безработных предпенсионеров не превышал 10%. Об этом сообщила руководитель центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева.

«В нынешнем году процент безработных граждан предпенсионного возраста значительно увеличился, — цитирует Дмитриеву «Бердскonline». — Увольняются они сами, поскольку защищены государством: работодателю уволить человека предпенсионного возраста по своей инициативе сложно, поскольку это особо защищаемая государством категория».

По её словам, безработные предпенсионеры не спешат искать работу, так как максимальное пособие они могут получать в течение года и чаще всего искать работу, «как правило, начинают ближе к концу этого срока».

Отметим, что максимальный размер пособия составляет 9 600 рублей (в 2018 году — 5 880 рублей). Размер максимального пособия для тех, кому до выхода на пенсию осталось пять и менее лет — 13,5 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон о введении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Согласно пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию граждан России будет расти по году в год, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2024 году. По предложению президента Владимира Путина, появилась новая категория — граждане предпенсионного возраста — за пять лет до выхода на пенсию.

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