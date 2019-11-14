Москва, 14 ноября 2019, 06:53 — REGNUM До 6 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.
Днём в Москве температура воздуха будет +4… +6 °С, ночью — около нуля.
В Подмосковье также ожидается переменная облачность и температура воздуха в интервале +2… +7 °С, с понижением ночью в отдельных районах до —2 °С.
В Москве и Подмосковье ожидается южный ветер 3−8 м/с.
Читайте также: Синоптики рассказали, сколько продлится зимнее бабье лето