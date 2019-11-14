Оренбург, , 06:34 — REGNUM В Оренбурге задержали главу адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Б. Он подозревается в коммерческом подкупе, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, Валерий Б. получил от гражданина денежное вознаграждение за присвоение ему адвокатского статуса.

Стоит отметить, в октября 2019 года были задержаны два адвоката по подозрению в продаже адвокатского статуса. Они проходили фигурантками по уголовному делу о коммерческом подкупе и посредничестве в коммерческом подкупе. В отношении одного адвоката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второго — подписки о невыезде.

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