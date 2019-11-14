Якутск, , 05:31 — REGNUM Велосипедист из Польши намерен установить в Якутии личный рекорд — проехать зимой по республике 1000 км, без остановок на тёплый ночлег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поляк Валерьян Романовский своим рекордом хочет доказать, что возможности человеческого организма безграничны. На его счету уже есть рекорды нахождения длительное время в минусовых температурах. Одно из них — это двухдневное путешествие в 2017 году на велосипеде в Оймяконе.

«Мы поедем в самое холодное место в Якутии, в село Оймякон. Мой план заключается в том, чтобы оттуда проехать на велосипеде в Якутск и обратно по Колымскому тракту. Я бы хотел преодолеть это расстояние без какой-либо поддержки, помощи, использования помещений», — цитирует Валерьяна Романовского ТАСС.

В дороге спортсмен планирует находиться пять-шесть суток. В январе в Якутии, где проходит его маршрут, будет около 50 градусов мороза.

«Наш проект носит не только спортивный характер, но также и ориентирован на выживание в сложных условиях. Помимо физической нагрузки мне придётся ещё суметь выстоять в этих условиях. У меня не будет никаких продуктов, теплого питья. Всё буду есть холодным», — добавил велосипедист.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставрополя Олег Кольвах попал в Книгу рекордов России, станцевав на пилоне в течение более 10 минут, который был поднят на высоту около 25 метров.