Южно-Сахалинск, , 04:37 — REGNUM Икона главного храма вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» и мощи святых покровителей российского воинства прибыли из Комсомольска-на-Амуре на Сахалин. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Святыни были доставлены в столицу острова — Южно-Сахалинск — военно-транспортным самолётом Восточного военного округа Ан-12. Их разместили в Кафедральном соборе Рождества Христова.

После Сахалина святыни будут перевезены в Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. А завершат они своё пребывание на Дальнем Востоке в конце года.

Как сообщало ИА REGNUM, главные святыни Вооружённых сил начали свой путь по России 30 апреля в городе-герое Севастополе. Ранее им уже поклонились более 42 тысяч военнослужащих из соединений и воинских частей, размещённых в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре.

9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, святыни завершат свой путь по стране в главном воинском храме России, строящемся в подмосковном парке «Патриот».

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