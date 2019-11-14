Омск, , 03:56 — REGNUM В Омске утвердили концепцию художественного оформления улиц и объектов к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Подготовили концепцию специалисты отдела развития рекламно-информационной среды, управления делами горадминистрации.

Для новогоднего оформления использовали концепт бренда города, основным элементом которого стал логотип «ОК», разработанный ко Дню города в 2018 году.

«Комплексное и многократное использование специального символа, а так же рекламных материалов в рамках единой концепции позволяет оформить город стильно и подчеркнуть единое пространство городской среды», — прокомментировала начальник отдела развития рекламно-информационной среды Омска Елена Карпова.

По её словам, основные городские улицы на период новогодних праздников украсят баннерными панно и флаговыми консолями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Рязани уже начали устанавливать новогодние ели.

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