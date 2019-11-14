Амстердам, , 03:35 — REGNUM Власти Нидерландов объявили снижении максимальной скорости на автомагистралях до 100 километров в час вместо 130 в дневное время, передает телеканал RTBF.

Скорость

Сообщается, что ограничение будет действовать ежедневно с 6:00 до 19:00. Эта мера была принята для сокращения уровня выхлопов от автотранспорта. Телеканал отмечает, что соответствующее решение было принято после дебатов о возможных способах снижения в Нидерландах выбросов окиси азота, уровень которого не отвечает экологическим требованиям Евросоюза.

Это ограничение скорости в Нидерландах станет одним из самых строгих среди стран ЕС. Аналогичные ограничения действуют на Кипре и Норвегии.