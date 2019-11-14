Абакан, , 03:11 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили об усилении ветра, сильном снеге и гололёде. Непогода ожидается 14 ноября, сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана.

По данным Хакасского ЦГМС, 14 ноября по республике прогнозируется переменная облачность, ночью и утром повсеместно, днем местами небольшой снег. Также снег будет идти в горах.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать 5−10 м/с, вечером и ночью — местами 15−18 м/с, днём — до 12 м/с.

Что касается температуры, ночью столбики термометров опустятся до минус 8−13°С, местами до минус 21 °C, днём — минус 4−9°С, местами до минус 15 °C. На дорогах ожидается гололедица.

К 15 ноября в регионе похолодает. Ночью температура может упасть до минус 14−19°С, местами до минус 22−27°С, днём прогнозируется минус 11−16°С, местами минус 20−25°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики спрогнозировали, что Арктический антициклон принесет в Уральский и Сибирский регионы России аномально холодную погоду. Основное похолодание придётся 14 ноября на юг Западной Сибири, а затем распространится и на другие территории.

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