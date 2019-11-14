Аннандейл, , 03:12 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 19 ноября откроет в Бард-колледже в городе Аннандейл-на-Гудзоне в США свой представительский офис. Об этом 13 ноября сообщает глава евразийских программ Центра общественного взаимодействия Бард-колледжа Татьяна Орлова.

По её словам, открывающийся офис петербургского университета будет осуществлять тестирование русского языка у студентов, направляющихся учиться в Россию. Также будет открыт филиал этого офиса в Нью-Йорке.

Орлова рассказала, что Бард-колледж и факультет свободных искусств и наук СПбГУ сотрудничают в сфере подготовки студентов уже более 20 лет. Например, в Бард-колледже, в котором обучаются около 1900 студентов, ежегодно проходят обучение около шестидесяти студентов из России.

В свою очередь, факультет свободных искусств и наук петербургского университета выдает дипломы Бард-коллежа прошедшим обучение в России.

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