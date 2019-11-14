Санкт-Петербург, , 02:33 — REGNUM Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 годов Борис Изюмов совместно с Военно-историческим клубом СПбПУ «Наш Политех» провел для учеников Петергофской школы № 319 Санкт-Петербурга Урок памяти и мужества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2020 год годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Боевая слава» был создан в рамках задания «Сердце лидера» в финале конкурса «Лидеры России» в 2019 году и сейчас продолжает развиваться.

Главная его задача — вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны. Автор проекта Борис Изюмов регулярно проводит для школьников Санкт-Петербурга и других городов России Уроки памяти и славы, чтобы пробудить у поколения правнуков победителей интерес к истории своей семьи и к изучению боевого пути прадеда.

В ходе занятий Борис Изюмов знакомит детей с «живыми историями» героев Великой Отечественной войны, основанных на фронтовых письмах. В пример приводит историю своего дедушки Захара Васильевича Берёзко, замполита 120-го минометного полка, несколько сотен фронтовых писем которого для семейного архива сохранила его бабушка.

Борис Изюмов. «Я надеюсь, пример моей семьи вдохновит ребят на более глубокое исследование их семейных историй. Уникальная социальная ценность нашего проекта в том, что с помощью Портала боевой славы boevayaslava.ru через формирование «живой сети» писем, привязанной к карте боевых действий, каждый посетитель может не только загрузить и сохранить фронтовое письмо своего прадеда, но также дать возможность другим людям получить документы и свидетельства об их предках, о которых они не догадывались (фотографии однополчан, упоминание в чужих письмах об обстоятельствах быта, смерти в период Великой Отечественной войны). Быть может, это та самая весточка, которую родственники ждут многие десятилетия», — отметил автор социального проекта «Боевая слава»

Борис Изюмов рассказывает школьникам об алгоритмах поиска информации в военных онлайн-архивах. Разработанный командой Бориса портал боевой славы boevayaslava.ru содержит массу примеров того, как информация из архивов обогащает фронтовые письма героев и позволяет установить место на карте боевых действий, где солдат нашел минутку между боями, чтобы написать письмо домой.

Сейчас Борис Изюмов с командой единомышленников ставят своей целью информировать как можно больше людей о возможности сохранения исторических материалов в цифровом формате, чтобы предотвратить полную утрату неоцифрованных исторических документов личного характера о Великой Отечественной войне.

На интерактивном Уроке мужества учеников петербургских школьников также ознакомили с формой, вооружением, предметами быта солдат, офицеров и простых граждан России периода Великой Отечественной войны.

Будучи полуфиналисткой первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., директор школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга Наталья Шкорина высоко оценила социальную значимость проекта Бориса Изюмова.

«То, что Вы делаете, как восстанавливаете историю страны, как восстанавливаете память о погибших — это важно и ценно для каждой семьи и, конечно, для всех детей, кто учится в нашей школе», — подчеркнула Наталья Шкорина.

«Я благодарен директору 319-ой школы за возможность выступить перед учениками. Это первый шаг. Совсем скоро мы планируем уже для старшеклассников провести Школу боевой славы — развернутые и интенсивные курсы занятий, на которых ребята будут учиться самостоятельно читать фронтовые письма, находить героев в онлайн-архивах, анализировать информацию и выделять важные детали, привязывать послания к карте боевых действий и фактически проходить по ней фронтовой путь предка. В конце Школы дети обычно рассказывают «живую историю» героя, которую они восстановили по его фронтовым письмам и архивным документам. Кроме того, у нас есть еще формат Выездов боевой славы, когда мы вывозим школьников на места сражений, где они проходят по сценарию, близко повторяющему боевой путь героев. Ну это уже следующий шаг», — отметил автор социального проекта «Боевая слава» Борис Изюмов.

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