Санкт-Петербург, 14 ноября 2019, 02:33 — REGNUM Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 годов Борис Изюмов совместно с Военно-историческим клубом СПбПУ «Наш Политех» провел для учеников Петергофской школы № 319 Санкт-Петербурга Урок памяти и мужества.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей»
Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2020 год годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Проект «Боевая слава» был создан в рамках задания «Сердце лидера» в финале конкурса «Лидеры России» в 2019 году и сейчас продолжает развиваться.
Главная его задача — вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны. Автор проекта Борис Изюмов регулярно проводит для школьников Санкт-Петербурга и других городов России Уроки памяти и славы, чтобы пробудить у поколения правнуков победителей интерес к истории своей семьи и к изучению боевого пути прадеда.
В ходе занятий Борис Изюмов знакомит детей с «живыми историями» героев Великой Отечественной войны, основанных на фронтовых письмах. В пример приводит историю своего дедушки Захара Васильевича Берёзко, замполита 120-го минометного полка, несколько сотен фронтовых писем которого для семейного архива сохранила его бабушка.
Борис Изюмов рассказывает школьникам об алгоритмах поиска информации в военных онлайн-архивах. Разработанный командой Бориса портал боевой славы boevayaslava.ru содержит массу примеров того, как информация из архивов обогащает фронтовые письма героев и позволяет установить место на карте боевых действий, где солдат нашел минутку между боями, чтобы написать письмо домой.
Сейчас Борис Изюмов с командой единомышленников ставят своей целью информировать как можно больше людей о возможности сохранения исторических материалов в цифровом формате, чтобы предотвратить полную утрату неоцифрованных исторических документов личного характера о Великой Отечественной войне.
На интерактивном Уроке мужества учеников петербургских школьников также ознакомили с формой, вооружением, предметами быта солдат, офицеров и простых граждан России периода Великой Отечественной войны.
Будучи полуфиналисткой первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., директор школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга Наталья Шкорина высоко оценила социальную значимость проекта Бориса Изюмова.
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