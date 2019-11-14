Богота, , 08:48 — REGNUM Профсоюзы, организации коренных народов и преподаватели университетов Колумбии при поддержке оппозиции призвали к общенациональной забастовке 21 ноября против правительства Ивана Дуке. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Представители ключевых профсоюзов и рабочих организаций Колумбии призвали население выступить в защиту «жизни и мира» в связи с волной насилия, захлестнувшей страну впервые после заключения мирного соглашения между правительством и повстанцами в 2016 году.

«Мы решили устроить 21 ноября забастовку <…> и мы сделаем это по всей стране», — заявила председатель Единого профцентра трудящихся Колумбии Диохенес Орхуэла.

Население недовольно Иваном Дуке из-за его неолиберального экономического курса, сомнительной политики безопасности, формально направленной на борьбу с наркотрафиком и незаконными посевами коки, а также из-за попытки пересмотреть мирное соглашение с партизанами.