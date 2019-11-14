Биробиджан, , 02:05 — REGNUM Правительство Еврейской автономной области приняло решение о продлении на два года реализации построения на территории области аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Комплекс «Безопасный город» позволит снизить количество нарушений правил дорожного движения на особо опасных участках дорог на 50%, в том числе с гибелью и ранением людей — на 30%, кроме того, позволит охватить 99% населения области средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях.

О причинах затягивания реализации программы официально не сообщается, известно, что при этом значительно вырастает объём финансирования программы — с 84 до 134 млн рублей. Исполнителем программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город» только в одной Москве позволил правоохранителям раскрыть тысячи преступлений.