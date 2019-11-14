Биробиджан, , 01:59 — REGNUM По данным Общенародного фронта, в Еврейской автономной области на отложенном обслуживании находится 5 841 льготный рецепт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.

Управление здравоохранения области на запрос общественников ответило, что по состоянию на 1 ноября 2019 года на отложенном обслуживании в аптеках региона находится 5 841 необеспеченный рецепт на лекарственные препараты. В это число входят и медикаменты, находящиеся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Активисты обратились к губернатору области Александру Левинталю с требованием разрешить сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, закрывая аптеки в удалённых населённых пунктах, власти Еврейской автономной области заверяют население, что льготные категории от этого не пострадают.