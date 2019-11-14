Кито, , 08:53 — REGNUM Национальное крестьянское движение Эквадора выступило с осуждением государственного переворота в Боливии, приведшего к отставке президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В официальном заявлении организация обозначила, что события 10 ноября были осуществлены «правыми фашистскими силами» в сговоре с США и «целью их было покончить с подлинной демократией <…>, при которой боливийцы жили годами и которая недавно подтвердила своё существование на последних выборах, завершившихся очевидной победой избранного президента».

Организация выразила поддержку боливийским крестьянским, индейским, общественным и студенческим организациям, «отстаивающим на улицах свои права», завоёванные за годы правления Моралеса.