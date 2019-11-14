Красноярск, , 00:29 — REGNUM Комитет по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края предложил удвоить количество рабочих мест для несовершеннолетних в летних трудовых лагерях. О законодательных предложениях, одобренных комитетом 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По мнению членов комитета, внесение изменений в краевой закон «О государственной молодежной политике Красноярского края» вызвано необходимостью «актуализировать нормативно-правовую базу и меры поддержки в сфере молодежной политики».

Комитет одобрил предложение поддержать субсидиями из краевого бюджета деятельность, связанную с трудовым воспитанием, профориентацией и патриотическим воспитанием молодёжи.

В частности, чрезвычайно популярные среди несовершеннолетних летние трудовые лагеря в настоящее время обеспечивают работой только 3,9 тыс. подростков. Для обеспечения создания необходимых сейчас 7 тыс. рабочих мест в летних трудовых лагерях в районах края, требуется поддержка краевого бюджета на сумму более 70 млн рублей.

Комитет решил расширить число субъектов края, создающих рабочие места для несовершеннолетних и обеспечить создание семи тысяч таких рабочих мест за счет краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Законопроект, включающий предложения по созданию новых рабочих мест для молодёжи, а также другие меры по поддержке её творческого развития и волонтёрской активности, будет вынесен на рассмотрение сессии Законодательного собрания Красноярского края в первом чтении.