Рига, , 00:17 — REGNUM Латвийский пенсионер от предприятия поставщика электроэнергии Elektrum получил счёт за электричество за пустующую дачу в Салдусском районе, пишет портал LA.

В счёте указано, что было потреблено 9366 кВт на сумму 1433,05 евро. Семья пенсионера указала, что дача пустует и используется в данное время, как склад. А также обратила внимание представителей Elektrum для того, чтобы потратить 9366 кВт в течение 30 дней нужно непрерывно работать мотору мощностью в 13 кВт.

На предприятие ответили, что ошибка исключена и предложили оплатить счёт.