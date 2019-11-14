Рига, , 00:10 — REGNUM 13 ноября в Даугавпилсе Латвийским центром среды, геологии и метеорологии был зафиксирован новый температурный рекорд +12,1 градусов Цельсия — пишет портал LA.

Тёплая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

До этого самая высокая температура была отмечена 13 ноября 1939. Сегодня на всей территории страны температура превышала +8 С, что большая редкость для этого времени года. 14 ноября латвийские метеорологи готовятся фиксировать новые рекорды тепла. Прежний максимум 14 ноября был отмечен в далёком 1828 году и составил тогда +12,5 С Цельсия.