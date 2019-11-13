Псков, , 23:55 — REGNUM Эмоциональной реакцией объяснил глава Печорского района (Псковская область) Дмитрий Сопотов своё нецензурное высказывание в адрес сотрудника полиции, сообщает 13 ноября Псковская лента новостей.

Комментируя появившееся в интернете видео, где он нецензурно выражается в разговоре с правоохранителем, чиновник пояснил, что эта ситуация произошла весной.

Сопотов «Это была сиюминутная импульсивная реакция. Это как оголённый нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты».

По словам чиновника, ему сейчас трудно было бы доказать, что тогда «имела место несправедливость». Он отметил, что и суд согласился, что в той ситуации прав был он, хотя и не прав по форме.

Сопотов «Конечно, мне неприятно и стыдно перед своими избирателями, но, как говорится, слово не воробей…»

Напомним, в интернете появилось видео, где Сопотом общается с полицией на повышенных тонах и употребляет ненормативную лексику. Администрация Псковской области поручила провести служебную проверку.