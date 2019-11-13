Псков, 13 ноября 2019, 23:55 — REGNUM Эмоциональной реакцией объяснил глава Печорского района (Псковская область) Дмитрий Сопотов своё нецензурное высказывание в адрес сотрудника полиции, сообщает 13 ноября Псковская лента новостей.
Комментируя появившееся в интернете видео, где он нецензурно выражается в разговоре с правоохранителем, чиновник пояснил, что эта ситуация произошла весной.
По словам чиновника, ему сейчас трудно было бы доказать, что тогда «имела место несправедливость». Он отметил, что и суд согласился, что в той ситуации прав был он, хотя и не прав по форме.
Напомним, в интернете появилось видео, где Сопотом общается с полицией на повышенных тонах и употребляет ненормативную лексику. Администрация Псковской области поручила провести служебную проверку.