Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбой в работе Instagram начался сегодня около 22:41 по московскому времени. О сбоях в работе соцсети стали сообщать пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

Большинство жалуется на проблемы с новостной лентой, у некоторых пользователей не получается разместить посты, некоторые просто не могут пользоваться сайтом.

Напомним, что соцсеть Instagram принадлежит Facebook.