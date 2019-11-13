Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк и реконструктор Олег Соколов отказался от гарантированного ему статьёй 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого. Об этом вечером 13 ноября сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слёзы, сожалея о содеянном», — отметил адвокат.

Он добавил, что в допросе Соколова также принимали участие криминалисты из Москвы. Об усилении следственной группы по этому делу специалистами центрального аппарата СКР ранее распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в следствии сообщили, что 24-летняя Анастасия Ещенко была застрелена во сне четырьмя выстрелами из обреза малокалиберной винтовки. Это фактически исключает версию об убийстве при превышении пределов самообороны и убийстве в состоянии аффекта.

Соколову еще 11 ноября предъявлено обвинение в убийстве девушки. Он заключен под стражу на срок по 20 января 2020 года.

Как известно, после смерти тело девушки было расчленено и частично утоплено в Мойке. Голову убитой нашли в квартире Соколова. При ее патологоанатомическом изучении были найдены четыре пули, причинившие смерть.

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