Москва, , 22:54 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить опцию дизлайка в комментарии. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в пресс-службе социальной сети.

По сообщению соцсети, данные нововведения будут доступны пользователям в начале 2020 года.

Суть нововведений в том, что подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию, иными словами, просто поставить дизлайк.

Также в ВК в ближайшее время будут запущены тематические ленты, с отбором материалов экспертами.

Кроме того, пользователям расширят возможности для монетизации творчества и организации мероприятий. Будет изменен подход к верификации страниц, а также готовится ряд других нововведений.