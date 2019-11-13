Копенгаген, , 23:38 — REGNUM Датский технический институт (DTU) призвал 36 своих студентов, обучающихся в настоящее время по программе обмена в Гонконге, вернуться домой из-за того, что происходящие в городе беспорядки перекинулись и на университетскую среду.

Эту информацию подтвердил ректор института Андерс Овергор Бьярклев. «Мы получаем информацию о том, что некоторые наши студенты вынужденно покинули общежития, поскольку их подожгли. Из других источников мы узнаем, что демонстранты применяют зажигательные смеси. Наконец, во многих университетах отменили занятия», — заявил ректор. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Овергор Бьярклев отметил, что университет решит все сложности с обучением, с которыми столкнулись студенты из-за происходящих в Гонконге событий.