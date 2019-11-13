Копенгаген, , 23:47 — REGNUM Правоохранительные органы датского острова Фюн задержали ученика гимназии Торнбьерга, который ранее угрожал устроить стрельбу в своей школе. Сейчас полиции предстоит его допросить.

«Могу подтвердить, что 13 ноября мы задержали одного из гимназистов в Торнбьерге. Сейчас мы расследуем дело и планируем допросить задержанного. Никаких дополнительных деталей мы раскрыть не можем», — заявил сотрудник полиции Андерс Фурбо-Теркельсен. Правоохранительные органы отказались сообщать как и в какой форме ученик угрожал школе расправой. По заявлению полиции острова, задержание прошло без каких-либо проблем. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Руководство гимназии Торнбьерга сообщило о случившемся остальным учащимся школы. Корреспондент TV2 заявил, что в гимназии абсолютно спокойная атмосфера.