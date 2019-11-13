Копенгаген, , 23:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Дании рекомендует жителям Дании на время воздержаться от несрочных поездок в Боливию. Об этом представители ведомства написали в своей очередной инструкции для зарубежных путешествий.

«Мы рекомендуем отказаться от любых несрочных поездок в Боливию ввиду неспокойной обстановки и происходящих в стране демонстраций. Уровень опасности настолько велик, что Вам нужны особые причины, обосновывающие необходимость поехать в Боливию», — говорится в документе министерства. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Стоит напомнить, что беспорядки в латиноамериканской стране начались после того, как уже ушедший с поста президента Эво Моралес объявил себя победителем президентских выборов, которые состоялись 20 октября.