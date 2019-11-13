Усть-Катав, Челябинская область, , 21:55 — REGNUM Покончившая с собой в челябинском Усть-Катаве 55-летняя женщина могла избивать своих троих детей. Этого не исключает супруг женщины и отец детей, который не жил с семьёй более двух лет, сообщает «Первый областной».

Гражданин обитает в другом регионе, где и работает. Но он регулярно присылал семье деньги. По его словам, женщина обманывала его, утверждая, что ей нужно лечиться от рака, а дети учатся дистанционно. Также он полагает, что женщина избивала детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 11-летняя девочка, 15-летний мальчик и уже взрослая 20-летняя девушка сбежали из дома, в котором мать удерживала их более десяти лет. После этого она свела счёты с жизнью.

Опеку над младшими может взять их старшая сестра. Власти обещают помощь с жильём, учёбой и работой.

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