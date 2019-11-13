Санкт-Петербург, , 21:57 — REGNUM Аспирантка Института истории СПбГУ, 24-летняя Анастасия Ещенко была убита во сне четырьмя выстрелами в голову. Это полностью опровергает версию обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова о том, что он застрелил свою сожительницу в результате самообороны от ножа, а также предположения о том, что убийство могло быть совершено в состоянии аффекта.

Анастасия Ещенко (фото со страницы девушки в Facebook) Facebook.com

«Смерть Ещенко наступила во сне», — пишет 13 ноября петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники в следствии.

Как предполагается, после громкого скандала с Соколовым девушка уснула. Тогда Соколов взял обрез малокалиберной винтовки, подошел к спящей девушке и выстрелил ей в висок. После этого, перезаряжая вручную не самозарядный обрез, выстрелил еще три раза.

«Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена», — отмечает источник.

Смерть Анастасии Ещенко наступила в два часа ночи 8 ноября.

На эти сообщения уже возмущенно отреагировал адвокат Соколова Александр Почуев.

«Как могут СМИ публиковать кровавые подробности, составляющие тайну следствия, до получения заключений экспертов? Как вообще можно говорить об объективном и беспристрастном расследовании, если общественное мнение сформировано с обвинительным уклоном? Где право на защиту?», — заявил он журналистам.

Напомним, 11 ноября Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он помещен под стражу по 8 января 2020 года. Расследование продолжается.

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