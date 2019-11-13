Москва, , 21:48 — REGNUM МВД России предлагает не отключать газ и электроэнергию за долги по оплате в квартирах, где проживают многодетные семьи. Соответствующую инициативу озвучил 13 ноября замруководителя ведомства Игорь Кобзев на заседании Общественного совета МЧС с участием уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, замминистра предложил регионам во взаимодействии с территориальными органами МЧС и МВД «исключить случаи отключения от газо‑ и электроснабжения в связи с задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями по оплате предоставляемых услуг» для многодетных семей и семей, находящихся в сложном социальном положении.

Кроме этого, в ходе заседания членами Общественного совета МЧС была подчёркнута важность адресного выделения бюджетных средств на ремонт сетей электропитания и печного отопления ряда семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, информирует пресс-служба.