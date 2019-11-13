Харьков, Украина, 13 ноября 2019, 23:10 — REGNUM В селе Верхневодяное Харьковской области местные власти снесли памятник Чапаеву, сообщило 13 ноября информационное агентство «Укринформ».
По его словам, в харьковской области ещё остались объекты, подлежащие декоммунизации, это советская символика на зданиях, мемориальные таблички и отделка нескольких станций харьковского метро.
Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе неонацисты облили красной краской памятную доску маршалу Жукову на доме, где он работал с 1946 по 1948 годы. Ранее экстремисты уничтожили барельеф маршала, который находился на здании местного военкомата.
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