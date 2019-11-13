Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Студия компьютерных игр Human Head Studios прекращает своё существование. Об этом 13 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Геймеры знают её как разработчика оригинальной игры-долгостроя Prey и создателя Rune 2. Менеджер компании Кэтрин Сталл сообщила, что руководство Human Head вынуждено было принять такое решение после 22 лет независимости из-за «экономических реалий».

Стоит отметить, что собранная команда команда разработчиков не будет расформирована — она продолжит работу в качестве нового подразделения компании Bethesda, которая получила название Roundhouse Studios.

Напомним, релиз игры Rune 2 состоялся вчера, 12 ноября 2019 года, на платформе Epic Games Store. Ожидается, что в Steam она появится в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4