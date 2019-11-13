Бостон, США, , 21:26 — REGNUM Молодой американский репер и дизайнер Tyler, theCreator совместно с проверенной временем маркой обуви Converse придумал новый дизайн ботинок Gianno. Об этом сообщает FashionTime.

Обувь получилась необычная: огромные, грубые ботинки вместили в себя дизайн беговых кроссовок и обуви работников уличных коммунальных служб. Модель представлена в трех светах: бежевом, оранжево-фиолетовом и бело-голубом.

Однако репер уже давно плодотворно сотрудничает с Converse. В 2016 появился их совместных бренд Golf Le Fleur, который выпускает кеды и свитшоты в ярких цветах радуги.