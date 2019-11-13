Усть-Катав, Челябинская область, , 21:17 — REGNUM Сбежавшие в южноуральском Усть-Катаве от своей матери трое детей не хотят жить с отцом. Об этом журналистам заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По её словам, отец не стремится опекать детей, к тому же он уже в преклонном возрасте. И дети тоже не изъявляют желания жить с ним, отметила Гехт. И добавила, что создавать для них ещё одну психотравмирующую ситуацию не хотелось бы.

Как сообщало ИА REGNUM, дети сбежали из дома, в котором мать удерживала их десять лет. После этого 55-летняя женщина покончила с собой. Дети пока находятся в больнице. Скорее всего, опеку над 11-летней девочкой и 15-летним подростком возьмёт их сбежавшая вместе с ними 20-летняя сестра. Власти обещают помочь ей с работой, учёбой и жильём.

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