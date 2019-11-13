Кострома, , 21:16 — REGNUM Определиться с будущей профессией костромские старшеклассники смогут теперь в Кванториуме, — сообщает ТРК «Кострома».

Макет экологичной электростанции, виртуальный шлем, в котором можно заниматься дизайном одежды, проектированием зданий и автомобилей. Все это — костромской Кванториум. Сфера IT — одна из самых перспективных, потребность в таких квалифицированных кадрах высокая. Поэтому здесь юных костромичей будут учить компьютерным навыкам.