Кострома, 13 ноября 2019, 21:16 — REGNUM Определиться с будущей профессией костромские старшеклассники смогут теперь в Кванториуме, — сообщает ТРК «Кострома».
Макет экологичной электростанции, виртуальный шлем, в котором можно заниматься дизайном одежды, проектированием зданий и автомобилей. Все это — костромской Кванториум. Сфера IT — одна из самых перспективных, потребность в таких квалифицированных кадрах высокая. Поэтому здесь юных костромичей будут учить компьютерным навыкам.
Костромской Кванториум работает в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас в технопарке занимаются 18 учебных групп. Детские технопарки «Кванториум» — площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, это территория творчества и изобретательства.