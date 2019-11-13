Копенгаген, , 23:46 — REGNUM Полиция Восточной Ютландии в Дании задержала двоих мужчин по подозрению в причастности к вандализму на еврейском кладбище. Задержанные обвиняются в нарушении так называемой «статьи о расизме» и в порче имущества.

Речь идет об антисемитской акции, которая была предпринята в годовщину Хрустальной ночи в городе Рандерс, где на еврейском кладбище краской было облито 84 могилы. Вместе с тем, в Силькеборге, Орхусе, Ольборге и Копенгагене некоторые еврейские семьи обнаружили на своих почтовых ящиках символ Звезды Давида, который использовался нацистской Германией. Антисемитские акции прошли также на территории Швеции. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

По мнению шведского исследователя Магнуса Рансторпа, данные действия предположительно были скоординированы для «демонстрации силы». Полиция Дании сообщила об акциях, направленных против евреев, датской Контрразведке.