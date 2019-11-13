Талукан, Афганистан, , 23:56 — REGNUM 12 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявили, что на территории этого региона открылась новая школа.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», общая стоимость реализации проекта новой школы в афганской провинции Тахар составила более ста тысяч долларов США. Финансовую поддержку при реализации этого проекта оказал Шведский комитет по Афганистану.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Тахар, в здании новой школы насчитывается восемь классных комнат и три кабинета для сотрудников администрации.

Согласно вышеупомянутому заявлению, одновременно в новой школе в афганской провинции Тахар может учиться до 800 учеников.

Официальные представители губернатора афганской провинции Тахар также заявили, что строительство здания новой школы позволит расширить доступ к среднему образованию среди жителей региона, и тем самым окажет положительное влияние на всю провинцию.