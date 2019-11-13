Усть-Катав, Челябинская область, , 20:54 — REGNUM Двое сбежавших в челябинском Усть-Катаве от матери детей будут под опекой их 20-летней сестры, которая вместе с ними совершила тот самый побег. Об этом пишут местные СМИ.

Николай Богданов-Бельский. Крестьянские дети (фрагмент). 1915

Сейчас дети находятся в больнице, потому что у младшей, 11-летней девочки диагностировали ОРВИ. Также есть вопросы по поводу состояния здоровья 15-летнего брата девочек. Его грудная клетка деформирована. Возможно, помочь ему смогут в областной детской клинической больнице.

Старшей дочери власти обещают помочь с учёбой и работой. Жить они будут, возможно, в том доме, из которого сбежали. Пока для них снимут квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, побег дети совершили после того, как их 55-летняя несколько лет удерживала их внутри. 7 ноября женщина свела счёты с жизнью.

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