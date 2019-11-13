Венеция, Италия, , 20:44 — REGNUM Во время наводнения в Венеции (Италия) воду пришлось откачивать всю ночь, поскольку она залила жильё, передаёт 13 ноября телеканал «Звезда».

По словам туриста из России, жители Венеции «пытаются спасать свои дома, свои жилища», но вода «всё равно везде просачивается». В том здании, где он проживает во время посещения Венеции, вода поднялась до 40 см.

«Люди всю ночь откачивали воду насосами, выгребали ведрами, по-другому никак не удавалось спасти имущество», — рассказал турист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения затоплено 90% Венеции, два человека погибли.

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