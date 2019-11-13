Усть-Катав, Челябинская область, , 20:39 — REGNUM Произошедшие в челябинском Усть-Катаве побег троих детей от матери и последовавшее за этим самоубийство 55-летней женщины мог спровоцировать недосмотр на всех уровнях системы межведомственного взаимодействия. Об этом журналистам заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Чиновница отметила, что в школе равнодушно отнеслись к тому, что дети не ходили на занятия. Медики тоже не следили за семьёй. Отметим, что это могло произойти из-за того, что мать детей несколько раз меняла прописку.

«Совершенно очевидно, что это сбой системы межведосмтвенного взаимодействия. Каждая служба в отдельности не придала значения этой ситуации», — цитирует Ирину Гехт 74.ru.

Чиновница добавила, что по итогам разбора полётов будут приняты все меры. Пока идёт разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября мать детей покончила с собой. Перед этим дети сбежали из дома.

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