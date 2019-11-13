Ханты-Мансийск, , 20:38 — REGNUM В Югре 13, 14, 15 ноября 2019 года прогнозируются понижение температуры воздуха до — 27 градусов по Цельсию, ночью и утром до — 32. На трассах региона введён режим повышенной готовности из-за морозов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Уралуправтодоре».

На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. Водителям, попавшим в сложную ситуацию, мобильные бригады будут помогать в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожные службы.

Водителям рекомендуется по возможности в эти дни отказаться от дальних поездок. Обязательно перед выездом проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи. Сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8−800−200−63−06 (звонок бесплатный).