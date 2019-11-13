Киев, , 21:06 — REGNUM Депутаты Киевсовета назвали улицу «в честь» коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Павленко — организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов — женщин и детей — в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии. На его руках кровь десятков тысяч невинных людей. За отличную службу награждён нацистской наградой «Отличие за храбрость для представителей восточных народов», — рассказал он.

Ещё одну улицу назвали именем члена ОУН-УПА Нила Хасевича. Он прославился тем, что рисовал антисемитские карикатуры для нацистской оккупационной прессы

«Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киевсовета, комиссии по переименованию и активистам, участвовавшим в принятии этого решения. Это не только надругательство над памятью невинных жертв Холокоста и Второй мировой войны, но и циничное попрание украинских законов и норм морали!», — подытожил Долинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше неизвестные закрасили красной и белой краской имена украинских коллаборационистов, указанные на могилах на территории польского кладбища.

Читайте также: В Польше неизвестные осквернили могилы боевиков УПА*