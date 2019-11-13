Киев, 13 ноября 2019, 21:06 — REGNUM Депутаты Киевсовета назвали улицу «в честь» коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Ещё одну улицу назвали именем члена ОУН-УПА Нила Хасевича. Он прославился тем, что рисовал антисемитские карикатуры для нацистской оккупационной прессы
Как сообщало ИА REGNUM, в Польше неизвестные закрасили красной и белой краской имена украинских коллаборационистов, указанные на могилах на территории польского кладбища.
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