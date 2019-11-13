Копенгаген, , 22:58 — REGNUM Представитель датской оппозиционной партии «Венстре» по вопросам гражданства Мортен Далин заявил, что партия поддерживает предложение министра по делам иностранцев и интеграции Дании отменить автоматическое приобретение датского гражданства детьми боевиков, рожденных в зонах боевых действий.

Поддержка «Венстре» означает, что в Фолькетинге складывается большинство в пользу этой инициативы. Мортен Далин сослался на соглашение, которое было подписано предыдущим правительством и Датской народной партией до парламентских выборов 2019 года, и социал-демократы предложили теперь законопроект, соответствующий теме соглашения. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Данная инициатива является не первым шагом со стороны датского правительства, направленным на осложнение жизни боевиков. Стоит напомнить, что в ноябре 2019 года Фолькетинг принял закон, согласно которому граждане, попавшие в категорию «боевики», могут быть лишены датского паспорта в административном порядке.