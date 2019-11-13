Копенгаген, , 22:52 — REGNUM Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе предложил рассмотреть законопроект, согласно которому дети датских боевиков, рожденные в зоне боевых действий с участием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будут автоматически получать датское гражданство.

Министр обосновал свое предложение тем, что «дети воспитываются в условиях, в которых не прививаются датские ценности». Данная инициатива наткнулась на жесткую критику с разных сторон. Так, представители Института Прав Человека считают, что предложенный министром законопроект противоречит принятым Данией международным обязательствам. Об этом сообщает информационное агентство Дании DR (Радио Дании).

Данную инициативу также раскритиковали представители правового комитета Фолькетинга, организаций «Красный Крест», Amnesty International, «Спасите Детей» и Совета по правам детей.