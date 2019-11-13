Копенгаген, , 23:36 — REGNUM Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе в настоящее время рассматривает возможность лишения гражданства троих боевиков. Эти три дела первые в своем роде.

«Закон о лишении гражданства был принят лишь недавно, и совершенно понятно, что подобные дела требуют тщательной проработки. Однако мы приняли этот закон в срочном порядке не шутки ради: правительство пойдет на все, чтобы те, кто «повернулся к Дании спиной», лишились датского гражданства», — заявил глава датского ведомства. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В случае принятия решения в пользу аннулирования гражданства, «пострадавшее» лицо будет иметь право подать апелляцию в суд. Изначально правительство предлагало предоставить боевикам возможность оспорить решение лишь в течение четырех недель, однако впоследствии в законе зафиксировали формулировку, согласно которой подать апелляцию можно будет и позже.