Усть-Катав, Челябинская область, , 20:25 — REGNUM Сбежавшие в челябинском Усть-Катаве от матери трое детей не имеют российского гражданства. Оно оформляется только сейчас, пишут местные СМИ.

Как сообщает 74.ru, об этом заявила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Известно, что семья переехала на Южный Урал в 2004 году из Башкирии, и тогда документов о гражданстве у них не было. В 2009 году мать детей получила российский паспорт.

«И опять же вопрос к миграционной службе — почему гражданство не было оформлено на детей? Его нет и на сегодняшний день. Сейчас эти документы оформляются», — сказала Гехт.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде ноября трое детей женщины, включая 20-летнюю дочь, сбежали из дома, в котором их удерживала мать. После этого 55-летняя женщина покончила с собой.

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