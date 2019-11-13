Великий Новгород, , 20:20 — REGNUM Новгородское региональное отделение партии «Единая Россия» планирует помочь жителям региона, пострадавшим от подтоплений, предметами первой необходимости — продовольствием и дровами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, об этом заявил секретарь регионального отделения Михаил Галахов.

По его словам, в региональном отделении «Единой России» формируются списки пострадавших, которым будет оказана помощь — партийцы Крестецкого, Демянского и Валдайского районов работают на местах и участвуют в обследовании подтопленных домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбор помощи для пострадавших от паводка также объявили власти Великого Новгорода — с 10 ноября уже более 140 горожан принесли для нуждающихся вещи, посуду, продовольствие. Помощь также собирают некоммерческие организации, активисты Общероссийского народного фронта.

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Напомним, в регионе с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 19:00 13 ноября в Новгородской области остаются подтопленными 29 населённых пунктов в девяти районах, четыре жилых дома, в которых проживают 10 человек, 537 приусадебных участков. Повреждено 24 участка дорог и семь мостов. Ликвидацией последствий паводка заняты 500 человек и 189 единиц техники.

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