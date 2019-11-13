Москва, , 20:20 — REGNUM Строительные работы на платном участке автотрассы М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Сегодня Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Как отмечается, выдача заключения «означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург», которые велись с 2012 года.

На платной основе будет осуществляться эксплуатация участка от 58-го до 684-го километра. Трасса проходит по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Расчётный скоростной режим на ней будет достигать 150 километров в час.