Великий Новгород, , 20:08 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 13 ноября, заложили камень в основание Новгородской технической школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, к камень вложили «капсулу времени» с посланиями в будущее от участников церемонии.

Камень на месте Новгородской технической школы Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области

Этот камень после окончания строительства установят на территории школы. Пока он стоит на пустыре близ улицы Великой.

«Новгородская техническая школы изменит будущее тысяч жителей нашего региона и других регионов нашей страны. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 20 лет в России появится более сотни новых профессий — это IT-медики, генетические консультанты, строители умных дорог, архитекторы энергосберегающих домов. Сегодня что-то из этого звучит фантастически, но это наше будущее, но тот, кто первый создаст базу для обучения этим специальностям, тот и выиграет», — заявил на церемонии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Проект Новгородской технической школы Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области

Свои послания потомкам оставили участники символического старта начала строительства объекта: вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов, директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг, и.о. ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков, руководитель направления взаимодействия с партнерами АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» Асият Мисирова.

Строительство Новгородской технической школы планируют завершить через полтора года, в 2021 году.

По проекту, в здании разместятся четыре лабораторных блока (это 30 научно-технологических лабораторий), зал-трансформер, конференц-залы, зоны коворкинга. Общая площадь объекта превысит 18 тыс. кв. метров. Вокруг школы разобьют парк.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская техническая школа «содержательно откроется» уже в этом году