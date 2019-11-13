Варшава, , 23:39 — REGNUM Музей Юзефа Пилсудского в городе Сулеювек (18 км от Варшавы) запустил интернет-платформу, посвященную польским героям-борцам за независимость Польского государства в 1918—1922 гг. Об этом сообщает новостное агентство Polskie Radio 24.

На данном портале находятся биографии почти 60 тыс. польских героев. Директор музея Роберт Супэл призвал к сотрудничеству всех, у кого есть архивные материалы о борцах за независимость.

Он также заявил: «Откройте свои ящики и придите к нам. Мы заинтересованы в каждой частичке информации, которая могла бы обогатить наш виртуальный памятник. Мы создали особый научный коллектив, который будет заниматься этим».